رئيس شركة توتال الفرنسية يرى في سوريا "ممرا بديلا" للبترول

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" باتريك بويانيه من دمشق، حيث يرافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يمكن لسوريا أن تصبح "دولة عبور مهمة" للنفط الآتي من العراق نحو البحر الأبيض المتوسط، وأن توفر "مسارات بديلة" عن مضيق هرمز.وعلى هامش زيارة غير مسبوقة يجريها ماكرون إلى سوريا، قال بويانيه للصحافيين: "من الواضح أن الوضع الأمني اليوم لا يسمح بعد بالعمل، لكنني أرى أن المجيء إلى هنا، إلى دمشق، يشكل مبادرة جميلة"، وذلك قبل الإعلان عن انفجارين بعبوتين ناسفتين قرب مقر إقامة ماكرون في وسط دمشق.وأضاف: "إنها دولة تقع عند مفترق طرق في الشرق الأوسط"، موضحا أنّ "ما جرى في مضيق هرمز" خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران "يزيد كذلك من أهمية سوريا"، بعدما بات "واضحا أنه إذا أردنا الاستثمار في الشرق الأوسط، فسيتعين علينا إيجاد مسارات بديلة".وقال بويانيه إن شركته وقعت مذكرة التفاهم، لكنها لا تملك حتى الآن أي مشروع محدد آخر في البلاد، موضحا أن زيارته مع الرئيس الفرنسي تهدف الى "لقاء السلطات" والتشبيك معها.