روته: الأوروبيون وكندا يحققون تقدماً... واستثمارات إضافية بقيمة 258 مليار دولار خلال 2025 و2026

في الأثناء، تتجه الأنظار أيضًا إلى أنقرة حيث تنطلق اليوم في العاصمة التركية قمة حلف شمال الأطلسي، بمشاركة قادة الدول الأعضاء الـ32، وسط تركيز على تعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي وإبرام صفقات تسليح كبرى، في ظل ضغوط أمريكية لزيادة تقاسم الأعباء داخل الحلف.



وتأتي القمة، التي تستمر يومين في القصر الرئاسي التركي، بعد تعهد أعضاء الناتو برفع ميزانياتهم الدفاعية والأمنية إلى 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2035، تحت ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



وأعلن الأمين العام للحلف مارك روته أن الأوروبيين وكندا يحققون تقدماً في هذا المسار، مشيراً إلى استثمارات إضافية بقيمة 258 مليار دولار خلال عامي 2025 و2026، وإلى عقود تسليح جديدة بمليارات الدولارات ستُعرض خلال القمة.



وتحضر الحرب في أوكرانيا والملف الإيراني في صلب النقاشات، إذ يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في عشاء القادة، سعياً للحصول على دعم عسكري إضافي.