مجموعة CMA CGM الفرنسية تبرم اتفاقية شراكة مع سوريا

أعلن مكتب الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أن مجموعة سي.إم.إيه سي.جي.إم CMA CGM الفرنسية للشحن أبرمت اتفاق شراكة مع سوريا، وذلك خلال زيارة ماكرون إلى دمشق للقاء بنظيره السوريّ أحمد الشرع.



وأوضح مكتب ماكرون أنّ الاتفاق يشمل مناولة شحن جويّ في مطار دمشق الدوليّ.



وكشفت سوريا في شهر أيار عن عقد مع سي.إم.إيه سي.جي.إم لتشغيل ميناءين جافين.