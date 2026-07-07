الرئيس السوري: نعوّل على دور فرنسي فاعل لوقف التصعيد الإسرائيلي

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تعوّل على "دور فرنسي فاعل" لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر إزاء سوريا منذ إطاحة الحكم السابق.



وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى دمشق، ندّد الشرع "بشدة بالاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة"، مضيفا: "نعوّل على دور فرنسي فاعل لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدولية".