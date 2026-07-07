هيئة بحرية بريطانية: مقذوف مجهول أصاب ناقلة نفط في مضيق هرمز

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط في أثناء مرورها عبر مضيق هرمز.



وأضافت الهيئة أن الناقلة يُعتقد أنها تعرضت "لأضرار هيكلية"، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار بيئية.