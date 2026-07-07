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هجوم على ناقلة في مضيق هرمز هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة

أخبار دولية
2026-07-07 | 10:41
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هجوم على ناقلة في مضيق هرمز هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة
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هجوم على ناقلة في مضيق هرمز هو الثالث من نوعه خلال 24 ساعة

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الثلاثاء بأن ناقلة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم، في ثالث حادث من نوعه يطال سفينة في الممر المائي الحيوي خلال 24 ساعة.

وقالت هيئة "يو كي ام تي او"، في منشور على منصة "إكس"، إنها تلقت "بلاغا عن حادث إضافي يطال ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز. وقد أصيبت الناقلة بمركبة جوية غير مأهولة (مسيّرة) مجهولة، وتعرضت لأضرار إنشائية طفيفة. ولم يُبلَّغ عن وقوع إصابات أو تأثيرات بيئية".

وأتى ذلك بعيد تحميل قطر إيران المسؤولية عن هجوم تعرضت له ناقلة قطرية أثناء محاولتها عبور المضيق الذي أغلقته إيران خلال الحرب في الشرق الأوسط، ردا على الهجمات الإسرائيلية الأميركية عليها.

أخبار دولية

ناقلة

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