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15 قتيلا في السودان في هجمات بطائرات مسيّرة على مركبات مدنية

أخبار دولية
2026-07-07 | 10:49
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15 قتيلا في السودان في هجمات بطائرات مسيّرة على مركبات مدنية
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15 قتيلا في السودان في هجمات بطائرات مسيّرة على مركبات مدنية

قتل 15 شخصا بينهم خمس نساء جراء هجمات بطائرات مسيّرة على مركبتين مدنيتين في منطقتين تسيطر عليهما قوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

وقالت مجموعة محامي الطوارئ إن مسيّرة أصابت "عربة مدنية كانت تقل مواطنين في طريقهم إلى مناسبة زواج ببلدة الشعطوط... ما أسفر عن مقتل 13 مدنيا بينهم 5 نساء". 

كما استهدفت مسيّرة صباح الثلاثاء "مركبة مدنية كانت تنقل المياه بالقرب من مورد للمياه" في منطقة حمرة الشيخ، ما أسفر عن "مقتل شخصين".

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