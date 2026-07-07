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ساعر يقول إن الجولة التالية من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستُعقد الأسبوع المقبل في روما
أخبار دولية
2026-07-07 | 11:58
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ساعر يقول إن الجولة التالية من المحادثات بين إسرائيل ولبنان ستُعقد الأسبوع المقبل في روما
ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان ستُعقد في روما الأسبوع المقبل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في القدس: "قبل أقل من أسبوعين، توصلت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة إلى اتفاقٍ إطارٍ تاريخي. ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات الأسبوع المقبل في روما في إيطاليا".
من جهة أخرى، كتب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني على منصة أكس: "نرحب بسرور كبير بالإعلان عن أن الجولة المقبلة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، والتي ترعاها الولايات المتحدة، ستُعقد في روما".
وقال متحدث باسم الخارجية الإيطالية لوكالة فرانس برس إن هذه المباحثات ستجري يومي الخامس عشر والسادس عشر من تموز "ما لم يطرأ أي أمر غير متوقع".
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جدعون ساعر
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