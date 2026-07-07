نتنياهو: متفق مع ترامب في القضايا الرئيسية المتعلقة بإيران

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" أنه على الرغم من وجود خلافات بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران، فإنهما يتفقان في وجهات النظر المتعلقة بالقضايا الرئيسية الخاصة بالجمهورية الإسلامية.



من جهة أخرى، حذّر نتنياهو من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" لتركيا من شأنه "نسف توازن القوى" في الشرق الأوسط.



وقال إن أي صفقة مماثلة "من شأنها نسف توازن القوى في الشرق الأوسط، لأن تركيا، باعتقادي، لديها طموحات عدوانية".



وأضاف: "تركيا ليست قوة داعمة للسلام والاستقرار. وإذا حصلت تركيا على طائرات إف 35 فستكون هناك أعمال عدوانية".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء، إن واشنطن ستنظر في إمكان بيع أنقرة طائرات من هذا الطراز.