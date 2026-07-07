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بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية طعن صحفي في لندن

أخبار دولية
2026-07-07 | 15:07
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بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية طعن صحفي في لندن
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بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية طعن صحفي في لندن

استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإيراني، وهو أرفع دبلوماسي إيراني في لندن، عقب صدور حكم بالسجن لمدة طويلة بحق مواطنين رومانيين على خلفية طعن صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية ناطقة بالفارسية في لندن.

وصدر حكم الأسبوع الماضي بسجن نانديتو باديا (21 عاما) ثمانية أعوام وجورج استانا (25 عاما) 12 عاما لدورهما في هجوم 2024. ويقول مدعون بريطانيون إنهما كانا يعملان لصالح الحكومة الإيرانية.

ودفع الرجلان ببراءتهما من تهمة إلحاق أذى جسدي بناء على نية مبيتة، لكن ثبتت إدانتهما في محكمة وولويتش كراون بلندن في حزيران.

وتعرض صحفي بريطاني من أصل إيراني يدعى بوريا زراعتي، وهو يعمل لدى شبكة إيران إنترناشونال، لثلاث طعنات في ساقه قرب منزله بجنوب غرب لندن في آذار 2024.

وذكر بيان وزارة الخارجية البريطانية أن القاضي "خلص إلى أن هذا الهجوم (على الصحفي) نفذ بالنيابة عن الدولة الإيرانية ولصالحها".

وقال البيان: "تأتي هذه الواقعة في إطار نمط طويل الأمد من الأنشطة العدائية التي تضطلع بها أجهزة المخابرات الإيرانية على الأراضي البريطانية".

وأضاف: "تصرفات إيران تهدف لتقويض سيادة بريطانيا وأمنها، وهي غير مقبولة بتاتا. يتعين عليها وقف هذه الأنشطة على الفور".
 

أخبار دولية

بريطانيا

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