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الدوحة تستدعي نائب السفير الإيراني بعد هجوم على ناقلة قطرية قرب مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-07-07 | 15:16
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الدوحة تستدعي نائب السفير الإيراني بعد هجوم على ناقلة قطرية قرب مضيق هرمز
استدعت الدوحة المبعوث الإيراني لديها غداة تعرض ناقلة قطرية لهجوم قرب مضيق هرمز، حمّلت قطر طهران المسؤولية عنه.
وجاء في بيان للخارجية القطرية أن الدوحة نددت باستهداف الناقلة "الركيات"، معتبرة أن ذلك "يمثل انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي".
وأوضحت أن ذلك أتى في "مذكرة احتجاج سلّمها إبراهيم بن يوسف فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إلى محسن محمد قانعي، نائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، خلال استدعائه إلى مقر الوزارة" الثلاثاء.
أخبار دولية
الدوحة
السفير الإيراني
هجوم
ناقلة قطرية
مضيق هرمز
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