أوكرانيا تعلن توقيع اتفاقات تعاون في مجال المسيّرات مع دول أوروبية

أعلنت أوكرانيا توقيع اتفاقات تعاون في مجال الطائرات المسيرة العسكرية مع عدد من الدول الأوروبية، وذلك بعد اعتماد آلية تتيح لشركائها شراء الأسلحة والتقنيات الأوكرانية.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبرم اتفاقات مع الدنمارك وهولندا وإستونيا، ويستعد لعقد اتفاقات مع فنلندا وألمانيا والنروج وكندا.



ووفقا للآلية التي أعلنتها كييف مطلع تموز، سيكون للدول التي أبرمت اتفاقات معها "إمكانية شراء الأسلحة والتقنيات الأوكرانية، والعمل مباشرة مع الشركات الأوكرانية المصنعة".



ولمواجهة الغزو الروسي، تعتمد أوكرانيا على حلفائها الغربيين في تزويدها بالعديد من أنواع الأسلحة، لكنها صممت أيضا تقنياتها الخاصة في بعض المجالات، ولا سيما في مجال الطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة.



وسبق أن أشار وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيديروف إلى أن تصدير الأسلحة سيكون مشروطا بتزويد الجيش الأوكراني بما يحتاجه.



ووفقا لبيانات معهد كييل للاقتصاد العالمي، تلقت أوكرانيا منذ العام 2022 أكثر من 214 مليار يورو من المساعدات المقدمة من دول أوروبية، وأكثر من 115 مليار يورو من الولايات المتحدة.