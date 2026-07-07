الولايات المتحدة تلغي الرفع الموقت للعقوبات على النفط الإيراني

ألغت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل موقت، واصفةً ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه "غير مقبول على الاطلاق".



وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس، عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في هذا الممر المائي الحيوي: "إن تصرفات إيران في المضيق غير مقبولة على الاطلاق بالنسبة للولايات المتحدة، وستكون لها عواقب وخيمة".



وكان الإعفاء الذي أُعلن في حزيران قد سمح للجمهورية الإسلامية بإنتاج وبيع وتوريد النفط الخام ومشتقاته حتى 21 آب.

