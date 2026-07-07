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السعودية تدين "استهداف إيران" إحدى ناقلاتها خلال عبورها مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-07-07 | 15:39
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السعودية تدين "استهداف إيران" إحدى ناقلاتها خلال عبورها مضيق هرمز
دانت السعودية هجوما تعرضت له إحدى ناقلات النفط التابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز، محملة إيران مسؤولية ذلك، وذلك بعد رد فعل مماثل من الدوحة بشأن ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة بأشد العبارات قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستهداف الناقلة السعودية وديان خلال عبور الناقلة مضيق هرمز، واستهداف الناقلة القطرية الركيات"، معتبرة أن "هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية".
أخبار دولية
السعودية
إيران
مضيق هرمز
ناقلات النفط
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