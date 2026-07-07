إيران ترفض اتهامات الدوحة بشأن الهجوم على الناقلة القطرية وتعتبرها "غير مقبولة"

ندّدت إيران باتهامات قطرية لها بالوقوف وراء هجوم على إحدى سفن الإمارة الخليجية، بعدما قالت الدوحة إن طهران استهدفت ناقلة للغاز الطبيعي المسال تابعة لها قبالة سواحل عُمان.



ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "تشكيكه" في "الاتهامات القطرية ضد إيران بشأن الهجوم المزعوم على سفينة على صلة بالبلاد في مضيق هرمز الثلاثاء"، معتبرا أن هذه الاتهامات "تتعارض مع مبدأ حسن الجوار"، و"غير مقبولة".