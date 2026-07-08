الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأميركية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأميركية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي.



وذكر البيان "في رد أولي على هذا العدوان، نفذت القوات البحرية والجوفضائية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ مسيّرات، استهدفت 85 منشأة عسكرية أميركية رئيسية" في البلدين، كما أسقطت مسيّرة من طراز "إم كيو-9".