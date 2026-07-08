تايوان تحذّر من استمرار "التوسّع" البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي

نبّه مسؤول أمني تايواني كبير إلى أن "التوسّع الاستبدادي" الصيني في المجال البحري سيستمر إذا لم يُتخذ أي إجراء مضاد له على المستوى الدولي.



وقال نائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي لي وين خلال منتدى تايوان الدولي للمحيطات إن بكين "تُوسِّع باستمرار حدودها من خلال نهج تدرّجي"، يقوم على تحقيق مكاسب صغيرة متتالية في محاولة للوصول إلى هدف رئيسي.



ورأى لي أن ما وصفه بـ"التوسّع الاستبدادي" الصيني يتجلى في استخدام السفن العسكرية وسفن خفر السواحل والميليشيات البحرية أو سفن الأبحاث. بهدف "تحويل الممرات الملاحية الدولية إلى مياه داخلية".



وأضاف: "إذا فشل العالم في أخذ مخاوفنا في الاعتبار أو في التحرك، فسيستمر هذا التوسع".



أما وزيرة الشؤون البحرية التايوانية كوان بي-لينغ، فلاحظت خلال المنتدى أن اليابان والفيليبين تواجهان كتايوان "النمط نفسه من الأفعال" التي ""يتم احتواؤها عمدا تفاديا للوصول إلى الحرب التقليدية".