الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون لحظر الواردات من مستوطنات إسرائيلية

أخبار دولية
2026-07-08 | 00:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون لحظر الواردات من مستوطنات إسرائيلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البرلمان الإيرلندي يقر مشروع قانون لحظر الواردات من مستوطنات إسرائيلية

أقرّ البرلمان الإيرلندي الثلاثاء مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي دبلن قدما نحو تبنّي أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشدّدا في هذا الصدد.
     
وينصّ هذا التشريع على منع استيراد السلع من "مستوطنات إسرائيلية معيّنة"، تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل وتشمل كل ما يمتّ للسكن والزراعة والتجارة بصلة.
     
وفيما تُعدّ إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية اعتبارا من تشرين الأول.
     
وقالت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط)، إن صياغة التشريع الذي أعدّته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

أخبار دولية

الإيرلندي

مشروع

قانون

الواردات

مستوطنات

إسرائيلية

LBCI التالي
الأمين العام للناتو: الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل" بالحلف
تايوان تحذّر من استمرار "التوسّع" البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-05

التلفزيون الأيرلندي: الحكومة الأيرلندية تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول البلاد وتصدر قرارا بحظر السفر بحقهما

LBCI
أخبار دولية
2026-05-20

نواب البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يتقدمون بمشروع قانون لحله

LBCI
أخبار دولية
2026-05-02

نائب رئيس البرلمان الإيرانيّ أعلن مشروع قانون لإدارة مضيق هُرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-20

الكنيست الإسرائيلي يصوّت في قراءة تمهيدية لصالح مشروع قانون لحلّ البرلمان... إليكم التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:28

ترامب: الاتفاق الموقت مع إيران لإنهاء الحرب انتهى

LBCI
أخبار دولية
02:37

الكويت تدين "تكرار الاعتداءات الإيرانية" على أراضيها

LBCI
أخبار دولية
02:31

"أوبن إيه آي" تعلن أنها ستطرح الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6

LBCI
أخبار دولية
02:27

رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-23

وكالة الأنباء العمانية : السلطان يستقبل وفدا إيرانيا ويبحث معه استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز

LBCI
فنّ
04:52

بعد 12 ليلة تاريخية في ويمبلي... هاري ستايلز يدخل موسوعة غينيس وهذه التفاصيل

LBCI
فنّ
10:30

"أنا السبب"... أحمد زاهر يبكي متأثراً ويكشف شعوره بالذنب تجاه مرض ابنته

LBCI
أمن وقضاء
04:10

تمارين تدريبية في سهل الكنيسة - كفرقوق وتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليلة ومنطقة الشواكير وحقل رماية الدامور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

المونديال يعيد رسم خريطة الاهتمام السياحيّ العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

النُفايات تغزو شوارع بيروت... والمحافظة تتشدد في محاسبة المخالفين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الجيش جاهز لتنفيذ المرحلة الاولى من المناطق النموذجية وينتظر القرار السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الداخل الإسرائيليّ اجتماع تقييميّ للوضع على الجبهة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مصر والأرجنتين "محط الانتظار" لدى متابعي المونديال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أنقرة تجمع قادة حلف شمال الأطلسيّ في قِمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الأهمية السياسية والإقتصادية للقاء ماكرون - الشرع

LBCI
آخر الأخبار
13:23

ماكرون في دمشق: اتفاقيات مشتركة وإعادة أموال مصادرة من أصول عائلة الاسد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:22

فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
فنّ
08:14

نجوم كرة القدم برفقة ستيفاني عطالله في جولة لبنانيّة: "لم يصدّقوا إمكانيّة السباحة والتزلّج في اليوم نفسه!"

LBCI
رياضة
09:53

قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين

LBCI
أخبار لبنان
16:06

تيمور جنبلاط: من الواضح أن اتفاق الإطار المنحاز لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار

LBCI
أمن وقضاء
12:50

تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي

LBCI
أخبار لبنان
12:58

"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة

LBCI
أخبار لبنان
11:37

نواف سلام: الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي

LBCI
أخبار لبنان
00:39

السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More