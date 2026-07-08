الأمين العام للناتو: الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل" بالحلف

رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على هامش قمة التكتل في أنقرة الأربعاء أن الضربات الليلية التي نفذتها القوات الأميركية على إيران كانت "بالغة الضرورة".



وقال روته لوسائل إعلام "أعتقد أنها كانت بالغة الضرورة إذ عند وجود وقف لإطلاق النار وتخرق إيران عمليا وقف إطلاق النار هذا- نرى ما حدث أمس مع تعرض سفن لهجمات- أعتقد أن من الضروري تماما أن ترد الولايات المتحدة بقوة"



وأكد أنّ الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل" بالحلف، ردا على سؤال بشأن الانتقادات المتكررة التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للناتو.



وقال: "ثمة التزام كامل للولايات المتحدة تجاه الناتو، ولكن ثمة أيضا توقع بأن يرفع الأوروبيون والكنديون إنفاقهم ليعادل مستوى الإنفاق الأميركي، وهو أمر أعتبره منصفا بالكامل".

