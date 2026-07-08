رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"

أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي، أنّ "غرينلاند ليست للبيع"، ردا على تصريحات جديدة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقالت فريدريكسن للصحافيين: "استمعتُ إلى الرئيس الأميركي أمس، وأعتقد أن موقف الولايات المتحدة واضح جدا بشأن هذه القضية للأسف، وموقفنا كان واضحا أيضا منذ البداية: غرينلاند ليست للبيع".



وكرر ترامب الثلاثاء في أنقرة تشديده على أنّ غرينلاند ينبغي أن تكون "تحت سيطرة الولايات المتحدة"، لكنه كرر هذا الموقف من دون إطلاق التهديدات التي صدرت عنه في بداية العام.

