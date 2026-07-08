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"أوبن إيه آي" تعلن أنها ستطرح الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6
أخبار دولية
2026-07-08 | 02:31
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"أوبن إيه آي" تعلن أنها ستطرح الخميس نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي GPT-5.6
أعلنت شركة "أوبن ايه آي" أنّها ستطرح نموذجها الجديد GPT-5.6 للعامّة الخميس، بعد فترة تجريبية اقتصر خلالها استخدامه على عدد محدود من شركائها في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة في بيان عبر اكس "إنّ مجموعة GPT-5.6 ونماذج سول وتيرا ولونا ستُصبح متاحة للعامة اعتبارا من الخميس"، مضيفة: "نبدأ اعتبارا من اليوم إتاحة الوصول المبكر إلى هذه النماذج للمستخدمين حول العالم".
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