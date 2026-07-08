الكويت تدين "تكرار الاعتداءات الإيرانية" على أراضيها

دانت الكويت "تكرار الاعتداءات الإيرانية" على أراضيها، بعد تصدي الجيش الكويتي لهجمات بالصواريخ والمسيّرات، وإعلان إيران استهداف قواعد أميركية في البحرين والكويت ردا على ضربات واشنطن.وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن "إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها صباح اليوم، في انتهاك صارخ لسيادتها"، مضيفة أن "مواصلة هذه الاعتداءات السافرة، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تشكل تقويضا ممنهجا لجهود خفض التصعيد".