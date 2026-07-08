ترامب: الاتفاق الموقت مع إيران لإنهاء الحرب انتهى

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع "انتهت"، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران.



وأدلى ترامب بالتصريحات في أنقرة قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية.