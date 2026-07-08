كالاس: الهجمات الجديدة تعقد مفاوضات إنهاء حرب إيران

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الهجمات الجديدة التي شنتها إيران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط تزيد تعقيد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.وذكرت كالاس في منشور على منصة "إكس": "تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يزيد من تعقيد المحادثات المتوترة أصلا الرامية لإنهاء الحرب.. الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت غير مقبولة".وأضافت: "يوم الاثنين المقبل، سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم في دول الخليج لبحث كيفية العمل معا لدعم تنفيذ الاتفاق والحفاظ على حرية الملاحة في المضيق وكذلك في البحر الأحمر".