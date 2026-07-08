أردوغان: موقف ترامب بشأن التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب

عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إعجابه بموقف نظيره الأمريكي دونالد ترامب "الحازم" بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق دائم مع إيران، وذلك بعد وقت قصير من تصريح ترامب بأنه يعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت قد انتهى.



وفي كلمة خلال افتتاح قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، شكر أردوغان إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة على الدعم الجوي لتركيا في أثناء حرب إيران، وحثّ أعضاء الحلف على التضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.