سبعة قتلى في ضربات روسية على أوكرانيا

قُتل سبعة أشخاص على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا ليل الثلاثاء الاربعاء، فيما أعلن الجيش الأوكراني استهداف عدة ناقلات نفط روسية وذلك في هجمات جديدة قبل ساعات من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة الناتو.



وسُمع دوي انفجار كبير أول في كييف بُعيد منتصف الليل، قبل انطلاق صفارات الإنذار بسبب عطل في النظام أثار ذعر سكان العاصمة.



وتبع ذلك دوي انفجارات عدة، وفقا لصحافيي وكالة فرانس برس في كييف.



وقُتل شخص في كييف، حسبما أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عقب إعلانه عن اندلاع حريق في مستودع إثر ضربة صاروخية.



وفي جنوب أوكرانيا قتلت أم وابنتها في منطقة ميكولايف في هجوم روسي بقنابل موجهة، حسبما قال الحاكم كيم فيتالي.



وقتل شخصان في منطقة خاركيف (شمال شرق أوكرانيا) وشخصان في منطقة خيرسون (جنوب) بحسب مسؤولين.

