جثمان خامنئي وصل الى النجف تمهيدا لمراسم تشييعه في العراق

وصل نعش المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الى مطار النجف، عشية إقامة مراسم تشييع له في العراق، قبل العودة الى الجمهورية الإسلامية لمواراته الثرى الخميس، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي.



وبثت قناة "العراقية" الرسمية لقطات لطائرة عائدة لشركة "ماهان" الإيرانية، تحمل جثمان خامنئي، بينما كان ينتظر في المطار الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ومسؤولون إيرانيون آخرون، إضافة الى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي.



وحضر أيضا قائد "فيلق القدس" إسماعيل قاآني.



وفُرش السجاد الأحمر في المطار، وعُلقت صورة كبرى لخامنئي.



وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء، وتنطلق مراسم التشييع في مدينة النجف المقدّسة عند الساعة السادسة صباحا.



وفي النجف، بدأ المشيعون التوافد قبل الموعد للمشاركة في موكب جنائزي وصولا إلى مرقد الإمام علي.