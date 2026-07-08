الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"مجلس السلام" يخطط لإقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة
أخبار دولية
2026-07-08 | 08:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"مجلس السلام" يخطط لإقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة
أكد مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمني.
وأوضح المسؤول أن هذه المنطقة قد تشكل "نقطة انطلاق" للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب، وذلك بموجب خطة ترامب المؤلفة من 20 بندا.
وقال المسؤول: "هناك مشروع تجريبي ندرسه بشكل خاص، ربما يتيح للجنة الوطنية لإدارة غزة نقطة انطلاق، ويمكن أن يسمح لعشرات الآلاف بالانتقال طوعا إلى هذه المنطقة إن رغبوا، ومن ثم يبدأ منحهم مساحة يمارسون فيها إدارة فعلية، وتتولى اللجنة شؤون الإدارة".
وبحسب المسؤول، ستتولى قوات متعددة الجنسيات تابعة لقوة الاستقرار الدولية (ISF)، وهي هيئة ناشئة تعمل تحت مظلة مجلس السلام، تأمين المنطقة التي يدرس المجلس إقامتها في رفح في جنوب قطاع غزة.
أما اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين أنشأها مجلس السلام، فستتولى عمليات التدقيق الأمني وتنظيم الدخول إلى المنطقة، بدعم من قوة الاستقرار الدولية.
وقال المسؤول، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "الدخول إلى المنطقة والخروج منها سيبقى متاحا بحرية لجميع المدنيين غير المسلحين".
وقد تعثرت منذ أشهر الجهود الرامية إلى المضي قدما في خطة وقف إطلاق النار في غزة المدعومة من الولايات المتحدة، ولا تزال اللجنة الوطنية لإدارة غزة موجودة في القاهرة، ولم تتمكن حتى الآن من دخول القطاع.
أخبار دولية
مجلس السلام
منطقة إنسانية تجريبية
غزة
التالي
ترامب عن إيران: "سنضربهم بقوة الليلة"
جثمان خامنئي وصل الى النجف تمهيدا لمراسم تشييعه في العراق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-29
مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لا إمكانية للعمل الميداني للجيش اللبناني جنوبي البلاد لبحث قيام منطقة تجريبية من دون وقف إطلاق نار
آخر الأخبار
2026-05-29
مصدر رسمي لبناني لـ"الجزيرة": لا إمكانية للعمل الميداني للجيش اللبناني جنوبي البلاد لبحث قيام منطقة تجريبية من دون وقف إطلاق نار
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-18
إسرائيل تعتمد نموذج "الخط الأصفر" في لبنان... وخطط لإقامة مناطق عازلة جنوبا
تقارير نشرة الاخبار
2026-04-18
إسرائيل تعتمد نموذج "الخط الأصفر" في لبنان... وخطط لإقامة مناطق عازلة جنوبا
0
خبر عاجل
2026-06-05
بري: كان يمكن أن أقرأ إيجاباً لو قرأت "إنسحابا إلى خارج الحدود المحتلة" ولكنه فخخ "بمناطق تجريبية من دون دخول أية جهات فاعلة "
خبر عاجل
2026-06-05
بري: كان يمكن أن أقرأ إيجاباً لو قرأت "إنسحابا إلى خارج الحدود المحتلة" ولكنه فخخ "بمناطق تجريبية من دون دخول أية جهات فاعلة "
0
خبر عاجل
2026-06-20
هيئة البث الإسرائيلية: مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلّمها الجيش اللبناني
خبر عاجل
2026-06-20
هيئة البث الإسرائيلية: مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلّمها الجيش اللبناني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:54
ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا
أخبار دولية
10:54
ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا
0
أخبار دولية
10:15
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 296 مليون دولار لمساعدة متضرري زلزالي فنزويلا
أخبار دولية
10:15
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 296 مليون دولار لمساعدة متضرري زلزالي فنزويلا
0
أخبار دولية
10:12
ترامب: الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ "باتريوت"
أخبار دولية
10:12
ترامب: الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ "باتريوت"
0
أخبار دولية
09:49
أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم "الثابت" ببند الدفاع المشترك: "الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على كل الحلفاء"
أخبار دولية
09:49
أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم "الثابت" ببند الدفاع المشترك: "الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على كل الحلفاء"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:26
الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"
أخبار لبنان
06:26
الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"
0
رياضة
2026-07-04
مصر تكتب التاريخ... إلى الدور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
رياضة
2026-07-04
مصر تكتب التاريخ... إلى الدور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
0
أمن وقضاء
11:22
فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
11:22
فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته
0
آخر الأخبار
10:28
ترامب: نعمل مع نتنياهو من كثب وحققنا الكثير معا ولو كان هناك رئيس غيري للولايات المتحدة لكانت إسرائيل اختفت من الوجود
آخر الأخبار
10:28
ترامب: نعمل مع نتنياهو من كثب وحققنا الكثير معا ولو كان هناك رئيس غيري للولايات المتحدة لكانت إسرائيل اختفت من الوجود
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان
أخبار لبنان
07:58
شحنة مساعدات إنسانية مقدّمة من أرمينيا إلى لبنان
0
أخبار لبنان
06:29
الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار
أخبار لبنان
06:29
الحاج تفقد "اوجيرو" ومركزي "ألفا" و"تاتش" في صيدا: زيارتنا تأكيد لواجب الدولة في تأمين الخدمات الأساسية ومواكبة إعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
06:26
الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"
أخبار لبنان
06:26
الجميل: من يجرّ البلد الى الويلات عليه أن يصمت و"كانوا يعملوا أحسن" من اتفاق الاطار"
0
أخبار دولية
06:19
أردوغان: موقف ترامب بشأن التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب
أخبار دولية
06:19
أردوغان: موقف ترامب بشأن التوصل لاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب
0
أخبار دولية
04:28
ترامب: الاتفاق الموقت مع إيران لإنهاء الحرب انتهى
أخبار دولية
04:28
ترامب: الاتفاق الموقت مع إيران لإنهاء الحرب انتهى
0
أخبار دولية
02:27
رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"
أخبار دولية
02:27
رئيسة وزراء الدنمارك تؤكد مجددا بعد تصريحات ترامب أن غرينلاند "ليست للبيع"
0
أخبار دولية
02:25
الأمين العام للناتو: الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل" بالحلف
أخبار دولية
02:25
الأمين العام للناتو: الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل" بالحلف
0
أخبار دولية
00:50
تايوان تحذّر من استمرار "التوسّع" البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي
أخبار دولية
00:50
تايوان تحذّر من استمرار "التوسّع" البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المنتخب النرويجي لكرة القدم شحن حوالى ٦٠٠ كيلوغرام من الطعام... ما القصة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:22
فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
11:22
فُقِدَ بعد أن دخل مخيّم صبرا... وقوى الأمن تعمّم صورته
2
أخبار لبنان
16:06
تيمور جنبلاط: من الواضح أن اتفاق الإطار المنحاز لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار
أخبار لبنان
16:06
تيمور جنبلاط: من الواضح أن اتفاق الإطار المنحاز لا يحقق وقفًا حقيقيًا ومستدامًا لإطلاق النار
3
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
أخبار لبنان
00:39
السفارة اللبنانية في واشنطن: البيت الأبيض وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة واشنطن ولقاء ترامب في 21 تموز
4
أمن وقضاء
12:50
تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي
أمن وقضاء
12:50
تدابير سير لمدّة أسبوع تزامنًا مع تعبيد المسلك الغربي من أوتوستراد أميون - شكّا الدولي
5
أخبار لبنان
12:58
"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة
أخبار لبنان
12:58
"خلّي الحليب الطبيعي... خيارك الطبيعي"... حملة مشتركة لوزارتي الزراعة والصناعة
6
أخبار لبنان
11:37
نواف سلام: الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي
أخبار لبنان
11:37
نواف سلام: الحكومة مصممة على التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي
7
أخبار لبنان
07:46
سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين
أخبار لبنان
07:46
سلام استقبل وفداً من بلدة عين إبل: الدولة ستبقى إلى جانب جميع الجنوبيين
8
آخر الأخبار
04:30
ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت ولا أريد التعامل مع الإيرانيين
آخر الأخبار
04:30
ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت ولا أريد التعامل مع الإيرانيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More