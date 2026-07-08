ترامب عن إيران: "سنضربهم بقوة الليلة"

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بضربات أميركية جديدة عنيفة ليل الأربعاء، بعد ساعات من إعلانه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن وقف إطلاق النار مع طهران قد انتهى.



وقال ترامب قبيل لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سنضربهم بقوة الليلة... هم ينتهكون الاتفاق كل يوم".



ويأتي ذلك بعد توجيه الولايات المتحدة ضربات الى مواقع إيرانية ليل الثلاثاء الى الأربعاء، ردت عليها طهران بإعلان استهداف قواعد أميركية في الكويت والبحرين.