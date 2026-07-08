في أنقرة... الشرع والشيباني يلتقيان أعضاء من الكونغرس الأميركي وتوم براك

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، في العاصمة أنقرة، بعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي والمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا والعراق توم براك.