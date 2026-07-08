في أنقرة... الشرع والشيباني يلتقيان أعضاء من الكونغرس الأميركي وتوم براك

التقى فخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، في العاصمة أنقرة، بعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق السيد توماس باراك. pic.twitter.com/9vkqkD0NfD
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) July 8, 2026
التقى فخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني، في العاصمة أنقرة، بعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي والمبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق السيد توماس باراك. pic.twitter.com/9vkqkD0NfD