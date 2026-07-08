الجيش الباكستاني يعلن ارتفاع حصيلة هجمات في جنوب غرب البلاد إلى 42 قتيلا

أعلن الجيش الباكستاني الأربعاء أن ثلاث هجمات شنها مسلحون في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد أسفرت عن مقتل 42 شخصا من المدنيين وعناصر قوات الأمن خلال أربعة أيام.



وتخوض باكستان منذ سنوات صراعا ضد تمرد انفصالي في بلوشستان، حيث يستهدف المسلحون القوات الحكومية ومشاريع الاستثمار الأجنبي والبنية التحتية في هذا الإقليم الغني بالمعادن والمتاخم لأفغانستان وإيران.



وقال المتحدث العسكري أحمد شريف شودري إن من بين الضحايا أربعة مدنيين، في حين أن الآخرين هم أفراد من الشرطة والجيش. وأفادت حصيلة رسمية سابقة أُعلِنت الثلاثاء بمقتل تسعة من عناصر الشرطة في هجوم على نقطة تفتيش في موقع بناء مشروع سد.



وأكد المتحدث مقتل 54 مسلّحا في المعارك.



وتعتبر إسلام آباد أنّ تصعيد الهجمات في المناطق الحدودية الباكستانية مصدره أفغانستان، في حين تنفي السلطات الأفغانية باستمرار أي تورط لها في ذلك.



وكانت باكستان شنت غارات جوية داخل الأراضي الأفغانية في الأشهر الأخيرة، مؤكدة أنها تستهدف مسلحين، إلا أن مسؤولين في حكومة طالبان والأمم المتحدة يقولون إن هذه الغارات أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.

