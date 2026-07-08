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صندوق النقد الدولي يخفض مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي
أخبار دولية
2026-07-08 | 09:25
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صندوق النقد الدولي يخفض مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي
خفّض صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي سيُخفف جزئيا من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وبحسب تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، ستشهد الاقتصادات عموما نموا متوسطا بنسبة 3% هذا العام، أي أقل بنسبة 0,1 نقطة مئوية من التوقعات التي صدرت في نيسان.
وقد وُضع هذا التقدير قبل استئناف الولايات المتحدة وإيران الضربات المتبادلة خلال الساعات القليلة الماضية، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار مع الجمهورية الإسلامية انتهى.
أخبار دولية
صندوق النقد الدولي
الاقتصاد العالمي
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