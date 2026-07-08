ماكرون يدعو الى مواصلة المباحثات مع إيران "بهدوء"

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران "ستتواصل" رغم تبادل الطرفين الهجمات في الساعات الأخيرة، داعيا إلى "مواصلة التقدم بكثير من الهدوء، وضبط الأعصاب، والصبر".



وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة "لقد حدث انتهاك لهذا الاتفاق عبر الضربات الإيرانية (على سفن في مضيق هرمز) التي أدت إلى رد أميركي".



أضاف "أعتقد أن الإيرانيين مخطئون في تنفيذ هذه الضربات التي تتعارض مع ما وقّعوا عليه بأنفسهم"، في إشارة الى مذكرة التفاهم التي وقّعتها واشنطن وطهران منتصف حزيران الماضي.