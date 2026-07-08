أعضاء الناتو يؤكدون التزامهم "الثابت" ببند الدفاع المشترك: "الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على كل الحلفاء"

أكدت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينها الولايات المتحدة، التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف، وفق نص إعلان قمة أنقرة.



وينص الإعلان الصادر في اليوم الثاني والأخير من قمة الحلف، على أن "الاعتداء على أي حليف هو اعتداء على كل الحلفاء".



وقال النص: "تبقى وحدتنا وتضامننا وقوتنا الجماعية الأساس الذي يقوم عليه السلام والأمن والازدهار".