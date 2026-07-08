ترامب: الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا بتصنيع صواريخ "باتريوت"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيجيز لأوكرانيا بتصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقائه نظيره فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.وقال الرئيس الأميركي وهو جالس الى جانب نظيره الأوكراني: "سنمنحكم ترخيصا لتصنيع باتريوت".وأضاف للصحافيين: "لم نبلغ الشركة بذلك بعد، لكن الأمور ستسير على ما يرام".