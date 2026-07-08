الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 296 مليون دولار لمساعدة متضرري زلزالي فنزويلا

أطلقت الأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع 296 مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وذلك بعد تجاوز حصيلة الضحايا جراء الكارثة 3600 قتيل.



وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر: "لدينا خطة واضحة؛ إذ نحتاج إلى 296 مليون دولار للوصول إلى 1,3 مليون شخص ممن هم بحاجة إلى دعم اجتماعي واقتصادي في الوقت الراهن، وذلك على مدى ستة أشهر. إنها خطة محددة بإطار زمني".