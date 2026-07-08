ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان.



وأشار الى أنه يشعر بأن إسرائيل ترغب في اتخاذ هذه الخطوة.



من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنه يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تصدرها الولايات المتحدة.



وردا على أسئلة للصحفيين قبل لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قال ترامب: "أعتقد أنني سأفعل".



وكانت الولايات المتحدة أعلنت سابقا أنها تجري مراجعة بشأن تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي يفرض قيودا على المساعدات الخارجية الأميركية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية.