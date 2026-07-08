ترامب يقول إنّ التصعيد الأخير مع إيران سينتهي "سريعا"



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنّه يتوقع أن ينتهي التصعيد الأخير مع إيران "سريعا"، رغم توعده في وقت سابق بتوجيه ضربات إضافية قوية الى الجمهورية الإٍسلامية ليلا.



وقال ترامب في ختام قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، "أعتقد أنّ أي شيء يحدث سينتهي سريعا للغاية، وذلك لن يؤدي إلا إلى جعل الوضع أكثر أمانا، بما في ذلك بالنسبة للنفط"، مضيفا "لقد ضربوا بعض السفن ولذلك ضربناهم بقوة أكبر بكثير... نحن لا نسعى إلى (مواجهات) طويلة الأمد". وأعرب عن عدم اعتقاده بأنّ "الحرب ستندلع مجددا".