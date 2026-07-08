جامعة الدول العربية: إسرائيل منعت الأمين العام نبيل فهمي من زيارة الضفة الغربية

أعلنت جامعة الدول العربية أن إسرائيل منعت أمينها العام نبيل فهمي من زيارة الضفة الغربية المحتلة، في ما كان يُفترض أن تكون أول محطة خارجية له منذ توليه منصبه هذا الشهر.



وأفاد المتحدث باسم الأمين العام في بيان، بأن السلطات الفلسطينية أبلغت الجامعة "برفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الأمين العام، نبيل فهمي، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الأربعاء... لدعم صمود الشعب الفلسطيني واللقاء بالرئيس الفلسطيني محمود عباس".