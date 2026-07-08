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ترامب: أنا على رأس قائمة أهداف إيران
أخبار دولية
2026-07-08 | 14:00
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ترامب: أنا على رأس قائمة أهداف إيران
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن طريقة تعامله مع حرب إيران في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب قمة حلف شمال الأطلسي، وكرر تصريحاته السابقة بأن طهران تستهدفه.
وقال ترامب للصحفيين في أنقرة: "كان لديهم قادة، ورحلوا... والآن لديهم مجموعة أخرى من القادة. وقد يرحلون هم أيضا".
وأضاف: "هل تعلمون أمرا؟ قد أرحل أنا أيضا، لأنني على رأس قائمة أهدافهم".
أخبار دولية
ترامب
إيران
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