باكستان تدعو إيران والولايات المتحدة إلى التهدئة والتزام مذكرة التفاهم

حضّت باكستان التي قادت الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، الطرفين على التهدئة والتزام بنود مذكرة التفاهم التي وقّعاها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد تصعيد متبادل الأربعاء.



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "تحث باكستان كل الأطراف على الالتزام بتعهداتهم المتبادلة بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد"، داعية "كل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس".