ترامب: القرار بشأن بيع طائرات إف-35 لتركيا لم يُتخذ بعد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيبيع طائرات من طراز F-35 إلى تركيا، لكنه يدرس مدى قوة التحالف مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة: "لم أتخذ قراري النهائي بعد، لكنني أميل إلى القول: انظروا، لقد بذل كل ما في وسعه، وساعدنا بطرق عديدة ومختلفة".