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واشنطن تمهّد لشطب سوريا من قائمة الإرهاب... وفتح صفحة جديدة مع دمشق

أخبار دولية
2026-07-08 | 15:47
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واشنطن تمهّد لشطب سوريا من قائمة الإرهاب... وفتح صفحة جديدة مع دمشق
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واشنطن تمهّد لشطب سوريا من قائمة الإرهاب... وفتح صفحة جديدة مع دمشق

صدر عن وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو ما يلي:
اليوم، أبلغ الرئيس ترامب الكونغرس بنيّة إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بعد فترة إخطار مسبق مدتها 45 يومًا. وتعد هذه خطوة تاريخية أخرى يتخذها الرئيس ترامب لمنح الشعب السوري فرصة لتحقيق الرفعة والمجد.

إن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء، ويفتح فصلًا جديدًا للشعب السوري. إن سوريا المستقرة والموحدة التي تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها لا تعود بالفائدة على المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره.

يأتي هذا الإلغاء بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في 30 حزيران/يونيو 2025، والذي يوجّه بتخفيف العقوبات عن سوريا، وعقب التغييرات الإيجابية وإجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والتأكيدات الرسمية التي قدمها الرئيس الشرع بأن سوريا لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي في المستقبل.

إن هذا اليوم يشكل علامة فارقة مهمة في العلاقات الثنائية التي أعيد إحياؤها بين الولايات المتحدة وسوريا، وفي تاريخ سوريا كدولة. ونحن نثني على الحكومة السورية لرسمها مسارًا جديدًا، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع سوريا وشعبها.

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