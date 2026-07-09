طهران تعتبر القصف الأميركي على مناطق جنوبية وسكة الحديد "جريمة حرب"

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالقصف الأميركي الذي قالت إنه استهدف بنى تحتية مدنية، بما في ذلك جسور للسكك الحديد، ووصفتها بأنها "جريمة حرب جسيمة".



وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات الهجمات العدوانية التي شنها الجيش الأميركي الإرهابي على عدة مواقع في المحافظات الساحلية الجنوبية، وعلى جسرين في المحافظات الشرقية على خط السكك الحديد المؤدي إلى مدينة مشهد المقدسة"، ووصفت الإدارة الأميركية بأنها "شريرة ومختلة نفسيا".