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الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب

أخبار دولية
2026-07-09 | 06:09
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الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب
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الكرملين: الضربات الأوكرانية على روسيا ستؤدي لإطالة أمد الحرب

اعتبر الكرملين أن تكثيف أوكرانيا ضرباتها على روسيا لن يؤدي سوى لإطالة أمد الحرب، وذلك بعدما رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ هذه الضربات قد تدفع موسكو إلى التفاوض لإنهاء الأعمال العدائية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "كلّما زاد هجوم نظام كييف على بنيتنا التحتية، اضطررنا إلى توسيع المنطقة الأمنية" على الجبهة. 
وأضاف "قد يؤدي أي تصعيد جديد إلى إطالة أمد العملية العسكرية الخاصة"، في إشارة إلى الهجوم الذي تشنّه روسيا في أوكرانيا منذ شباط 2022.

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