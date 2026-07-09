رئيس الوزراء: العراق سيعلن عن تعاون سياسي وشراكة اقتصادية مع أميركا

نقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عنه القول قبيل زيارته المرتقبة إلى واشنطن هذا الشهر إن العراق سيعلن عن تعاون سياسي وشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة.



وقال الزيدي لقناة "العربية" إن بلاده، التي تحرص على إحداث توازن في علاقاتها مع جارتها إيران ومع واشنطن، تسعى جاهدة لخلق "حالة من التقارب" بين البلدين.

