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شي جينبيغ يعلن عن "خسائر بشرية فادحة" في حريق مصنع بالصين
أخبار دولية
2026-07-09 | 08:25
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شي جينبيغ يعلن عن "خسائر بشرية فادحة" في حريق مصنع بالصين
اندلع حريق الخميس في مصنع للأحذية بمقاطعة فوجيان شرقي الصين، ما أسفر عن "خسائر بشرية فادحة" بحسب ما أعلن الرئيس شي جينبينغ، فيما يواصل نحو 200 من عناصر الإطفاء والإنقاذ جهودهم لإخماد النيران.
واندلع الحريق في مصنع "هويتينغ" للأحذية في مدينة جينجيانغ بمقاطعة فوجيان، حوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا (04,00 ت غ) الخميس. وأرسلت فرق الإطفاء والإنقاذ 183 عنصرا و35 مركبة إلى موقع الحادث، وفق بيان لوزارة إدارة حالات الطوارئ.
وقال شي "ينبغي بذل كل جهد ممكن في عمليات البحث والإنقاذ ودعم أسر المتضررين"، مؤكدا ضرورة تحديد سبب الحريق "بسرعة" لضمان محاسبة المسؤولين عنه، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وأظهرت لقطات مباشرة بثتها قناة "سي سي تي في" الحكومية عربات الإطفاء وهي ترش المياه على مبنى متعدد الطبقات، يتصاعد من نوافذه المحطمة دخان رمادي كثيف.
وأكدت الوزارة أن عمليات إخماد الحريق تتواصل، داعية إلى بذل أقصى الجهود والبحث عن المحاصرين ومعالجة المصابين. أضافت "كما ينبغي التحقيق في سبب الحريق واستخلاص العبر واتخاذ تدابير فعّالة لمنع تكرار حوادث مماثلة".
وأفادت وكالة شينخوا الرسمية بأن بعض الأشخاص حوصروا داخل المصنع وانقطع التواصل معهم.
أخبار دولية
جينبيغ
"خسائر
بشرية
فادحة"
بالصين
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