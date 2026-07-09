مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف ناقلتي النفط والاعتداءات الإيرانية على دول خليجية

صدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بيان بشأن "الاستهداف الإيراني لناقلتي النفط السعودية والقطرية وعدوانها على دولة الكويت ومملكة البحرين"، أشار الى ان "الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الاستهداف الإيراني الآثم لناقلة النفط السعودية " وديان " والناقلة القطرية " الركيات " أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدوانها الغادر والمتجدد على دولة الكويت ومملكة البحرين، والذي يعكس النهج العدائي الذي تنتهجه إيران، وأعمالها الإجرامية التي تنتهك القيم الدينية والإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين".







وختم البيان :"إن الأمانة العامة للمجلس، إذ تدين بأشد العبارات هذا العدوان الغاشم، فإنها تجدد تضامنها ومساندتها لمملكة البحرين وللمملكة العربية السعودية ولدولة قطر ولدولة الكويت وكافة الدول العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها".