الولايات المتحدة استأنفت شحنات النقد إلى بغداد

استأنفت الولايات المتحدة شحنات النقد إلى العراق بعد تأخرها، في مؤشر على دعم واشنطن لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الذي من المتوقع أن يزور واشنطن هذا الشهر، حسبما صرح متحدث باسم الحكومة الخميس.



وتوْدع معظم عائدات العراق من صادرات النفط في بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وذلك بموجب اتفاق أُبرم عقب الغزو الأميركي في 2003 والذي أطاح الرئيس السابق صدام حسين.



وبموجب هذا النظام، تُحوَّل مدفوعات النفط إلى حسابات بالدولار في الولايات المتحدة، تُستخدم إما لدفع ثمن سلع مستوردة أو ترسل إلى العراق نقدا.



وفي وقت سابق من هذا العام، علّقت واشنطن التحويلات النقدية إلى العراق في إطار ضغوطها المتزايدة على بغداد لحصر سلاح الفصائل المدعومة من إيران، والتي شنت مئات الهجمات على مرافق أميركية في العراق خلال حرب الشرق الأوسط.



وقال مسؤولون عراقيون إن توقف شحنات الدولار يعود إلى إغلاق المجال الجوي والوضع الأمني.



وصرح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي لوكالة فرانس برس بأن شحنات "استؤنفت منذ مدة".



واعتبر أن ذلك "يعزز رسالة التعاون ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين" مؤكدا أنه "في الفترة الماضية تأخرت الشحنات والسبب الرئيسي يرتبط بالمعوقات اللوجستية الناتجة عن الوضع في المنطقة وحركة الملاحة الجوية".