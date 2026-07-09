رئيس الوزراء الفرنسي يزور المغرب في 15 و16 تموز

يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، برفقة عدد من أعضاء حكومته، إلى الرباط الأربعاء والخميس المقبلين للقاء نظيره المغربي عزيز أخنّوش، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.



وأعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية الخميس أنه من المقرر أن يستقبل أخنوش وعدد من أعضاء حكومته لوكورنو ووفده في المطار مساء الأربعاء 15 تموز.



ويشارك في الزيارة نحو 12 وزيرا، منهم وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية لوران نونيز، وفق مصادر متطابقة.



وسيعقد لوكورنو اجتماعا ثنائيا في صباح اليوم التالي مع عزيز أخنوش يليه مؤتمر صحافي قرابة الظهيرة.



ويتضمن جدول أعمال الخميس أيضا اجتماعا رفيع المستوى بين الوفدين الفرنسي والمغربي في مقر وزارة الخارجية، فضلا عن مراسم وضع إكليل من الزهور في ضريح الملك الراحل محمد الخامس.



ومن المقرر أن تُختتم الزيارة بمأدبة غداء رسمية تسبق المغادرة بعد الظهر.